В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех столичных аэропортах в понедельник, 30 октября, произошла задержка и отмена 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, во Внуково три отправления задержали, а шесть — отменили. В Шереметьево пять самолетов вылетели с опозданием, четыре вылета не состоялись. В аэровокзале Домодедово семь самолетов отправились позже назначенного времени.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в авиагаванях Москвы также не сообщается.