Россиян ждут трехдневные выходные

Три выходных дня - 4, 5 и 6 ноября - ожидают россиян после этой рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу сокращается на один час, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства России.