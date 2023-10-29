Против Дудя* могут завести дело из-за интервью с Цыгановой

Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на «дискредитацию» армии, передает Telegram-канал SHOT. Общественник попросил проверить по упомянутой статье новое интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем.

Бородина возмутило «грубое осуждение» войны в Украине, высказывания о российских военнослужащих «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США». Интервью с Викторией и Вадимом Цыгановым вышло 27 октября на канале Юрия Дудя в двух частях, общей продолжительностью в три часа. Журналист в том числе обсуждал с семейством и вопросы политики. Цыгановы с февраля 2022 года высказываются в поддержку СВО.

После выхода интервью Виктория Цыганова в Telegram просила подписчиков не смотреть это видео.