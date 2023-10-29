В аэропорту Махачкалы объявлено усиление из-за прибытия рейса из Израиля

Недалеко от воздушной гавани собралась толпа местных жителей, требующих изгнать евреев из республики. ОМОН готовится обеспечить безопасность пассажиров, пишет Telegram-канал Baza.

Также усиление объявлено в зданиях Управления МВД Каспийска и Махачкалы.Канал «Утро Дагестана», который некоторые СМИ называет причастным к украинским спецслужбам, призывает протестующих оцепить территорию вокруг аэропорта.