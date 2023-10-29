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СМИ: Владимир Жириновский предсказал ирано-израильскую войну

Российский политик Владимир Жириновский (1946-2022) в 2012 году предсказал обострение на Ближнем Востоке. По его словам, кризис в макрорегионе должен перерасти в войну между Израилем и Ираном. Видео опубликовал Telegram-канал «Абхазия-центр».

«США надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель», — пояснил Жириновский.

На фоне этого, пояснил политик, китайская экономика рухнет, экономика ЕС также «не выдержит».

Предсказания Жириновского, которые сбылись: прогнозы по годам

Всю эту процедуру, уточнил Жириновский, ускоряет Израиль, который опасается Ирана. Он добавил, что Тель-Авив боится вооружений и роста численности молодого населения соседней страны.

Напомним, что при жизни Жириновского его высказывания нередко преподносились с юмором и сарказмом. После его ухода речи политика были проанализированы и в настоящее время перешли в разряд своего рода «пророчеств».

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