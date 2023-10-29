Названа причина срывов концертов Макаревича* в Средней Азии

Певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен в РФ в реестр иноагентов) рассказал, что некие люди угрожают организаторам его выступлений в республиках Средней Азии. Он добавил, что его тур по Киргизии, Узбекистану, Казахстану оказался под угрозой срыва, пишет «Московский комсомолец».

Макаревич напомнил, что на протяжении многих лет посещал эти страны, успешно выступал на концертах. Люди хорошо встречали группу, уточнил он.

Вместе с тем, в октябре 2023 года ситуация кардинально изменилась. Организаторам концертов стали поступать угрозы, предположительно, на фоне высказываний в поддержку Израиля со стороны участников группы, пояснил певец.

По мнению музыканта, палестинское движение ХАМАС не имеет никакого отношения к исламу, так как позволяет себе «убивать женщин, прикрываться заложниками».