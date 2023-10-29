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Названа причина срывов концертов Макаревича* в Средней Азии

Певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен в РФ в реестр иноагентов) рассказал, что некие люди угрожают организаторам его выступлений в республиках Средней Азии. Он добавил, что его тур по Киргизии, Узбекистану, Казахстану оказался под угрозой срыва, пишет «Московский комсомолец».

Названа причина срывов концертов Макаревича* в Средней Азии
© РИА Новости

Макаревич напомнил, что на протяжении многих лет посещал эти страны, успешно выступал на концертах. Люди хорошо встречали группу, уточнил он.

Вместе с тем, в октябре 2023 года ситуация кардинально изменилась. Организаторам концертов стали поступать угрозы, предположительно, на фоне высказываний в поддержку Израиля со стороны участников группы, пояснил певец.

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По мнению музыканта, палестинское движение ХАМАС не имеет никакого отношения к исламу, так как позволяет себе «убивать женщин, прикрываться заложниками».

В Казахстане пояснили, что против концертов Макаревича в республике высказались не «некие люди», а известный и популярный в стране актер Нуртас Адамбай. Он заметил, что певец выступил в защиту ЦАХАЛ и «поддержал убийства мусульман», сообщает портал «Курсив».

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