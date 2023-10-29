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Вика Цыганова об интервью Юрию Дудю*: «Кидался какашками»

Певица Вика Цыганова призналась в беседе с mk.ru, что ее разочаровал журналист Юрий Дудь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) после интервью.

Вика Цыганова прокомментировала свое интервью Юрию Дудю*
© РИА Новости

«Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России», — пояснила артистка.

2 дня назад на YoTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

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Во время интервью Цыганов также признался, что обманывал зрителей на концертах группы «Ласковый май». Он пояснил, что предложил продюсеру Андрею Разину основать студию детей-сирот, которые бы исполняли песни «Ласкового мая» на концертах. По словам поэта, в таком составе выступал один человек из оригинальной группы, а другие были подставными.

Цыганов признался, что «кается» за свой поступок. По его словам, 90-е были тем периодом, когда обманывали многие. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену и «не жаловались» на сумму, которую получали.

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