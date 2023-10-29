Минкульт, СК и полицию просят отменить выступления солиста Animal ДжаZ

Активисты требуют отменить все выступления Zero People из-за высказываний солиста
Активисты написали обращение в Минкультуры РФ, СК России и силовикам с просьбой отменить все выступления сайд-проекта группы Animal ДжаZ - Zero People. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сейчас коллектив планирует выступить в 17 городах РФ, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и другие. При этом музыканты держат в секрете, на каких именно площадках планируются выступления, так как опасаются рейдов полиции или срыва выступлений активистами.
Летом выступления Zero People отменили во Владивостоке и Хабаровске после жалобы общественников. Активисты тогда обращались в СК и Минкульт с просьбой проверить деятельность лидера Александра Красовицкого из-за "антироссийских высказываний". Помимо этого, они просили запретить концерты Animal Jazz на территории России.
В июне организация "Зов народа" потребовала признать участников группы Animal ДжаZ иноагентами. По словам активистов, Красовицкий в интервью Юрию Дудю2021 года заявил, что ему "стыдно" за отношения между Россией и Украиной.
Кроме того, после событий в Крыму коллектив спел на концерте песню группы "Океан Ельзи", а после начала военной спецоперации на Украине - уехал в Израиль, назвав Россию "токсичной и абьюзерской" страной.