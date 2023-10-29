Жителям Волгоградской области пообещали сухую погоду и сильный ветер

Сухая погода и сильный ветер при +16 ожидаются в Волгоградской области
Согласно прогнозам синоптиков, к концу недели дожди в регионе прекратятся, а воздух немного прогреется.
Днем в воскресенье в Волгоградской области не ожидается существенных осадков, порывы ветра будут достигать 19–24 м/с, а ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +5...+10, а днем местами поднимутся до +16.
Новая рабочая неделя также начнется без существенных осадков, в отдельных районах ожидается туман, а ветер стихнет до 6–11 м/с. Ночью местами похолодает до 0, а днем потеплеет до +13...+18.