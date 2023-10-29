Жителям Волгоградской области пообещали сухую погоду и сильный ветер

Согласно прогнозам синоптиков, к концу недели дожди в регионе прекратятся, а воздух немного прогреется.

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Днем в воскресенье в Волгоградской области не ожидается существенных осадков, порывы ветра будут достигать 19–24 м/с, а ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +5...+10, а днем местами поднимутся до +16.