В России отмечают День работников вневедомственной охраны

В России 29 октября отмечают День вневедомственной охраны войск национальной гвардии, история которой началась более 70 лет назад.

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29 октября 1952 года было принято постановление Совета Министров СССР о создании вневедомственной наружной сторожевой охраны при органах Министерства внутренних дел. Документ назывался «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

На подразделения стали возлагать обязанности по охране объектов торговли, а также некоторых учреждений и предприятий промышленности.

В 1965 году министерства и ведомствам передали под вневедомственную охрану все предприятия, учреждения и организации, расположенные в городах, районных центрах и рабочих поселках. С 1969 года под охрану были переданы квартиры граждан.

По состоянию на 1975 год численность вневедомственной охраны во всем СССР составляла 53 тысячи человек, которые охраняли 200 тысяч объектов.

С 2016 года подразделения вневедомственной охраны включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.