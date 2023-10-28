Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась на 97-м году жизни, пишет пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова.

«Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным», — отметили в пресс-службе.

Дарья Максимовна Пешкова родилась 12 октября 1927 года в Неаполе. После возвращения в СССР училась в московской 25-й школе, впоследствии 175-й, где учились дети членов правительства.

В 1949 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. После выпуска была принята в труппу Вахтанговского театра, служила в нем почти 75 лет, исполнила почти 50 ролей.

В галерее ее характеров Катя («Поют жаворонки»), Немка («Идиот»), Баба («Виринея»), Акушерка («Анна Каренина»), Цыганка Глаша («Живой труп»), Странники («Пристань»), Палагея («Люди как люди»).