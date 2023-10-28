Вика Цыганова опровергла участие в интервью у Дудя

Вика Цыганова заявила, что не давала интервью видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Как утверждает певица в своем Telegram-канале, ее вместе с мужем Вадимом Цыгановым создала нейросеть.

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Она дважды опровергла свое участие в интервью и призвала пользователей не смотреть его на YouTube-канале видеоблогера.

«Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake…» — утверждает певица.