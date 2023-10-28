От Блиновской до Галич: сколько российские звезды задолжали налоговой

Еще весной Федеральная налоговая служба начала проверки доходов российских звезд, рассказала блогер Ида Галич. Чьим заработком заинтересовалась ФНС, кто и сколько из российских звезд задолжал?

Проверяла ли налоговая Иду Галич

ФНС интересовалась счетами блогера Иды Галич, которая, по данным Telegram-канала «Звездач», за 2022 год заработала 5,9 млн рублей на доставке суши и роллов под названием «Еджи». Сама звезда рассказала, что у нее запрашивали документы еще до публикаций о проводимой в отношении нее проверке.

«Проверка среди блогеров идет давно, уже около полугода нас всех проверяют — у всех моих контрагентов запрашивали документы еще до этих публикаций. Так что „новость“ эта была неактуальна. И это лишний раз говорит о том, что не стоит свято верить в то, что пишут Telegram-каналы», — сказала Галич.

Сколько должна налоговой Елена Блиновская

24 октября Следственный комитет России назначил новую налоговую проверку в отношении блогера Елены Блиновской. Автору марафонов желаний на три месяца продлили домашний арест.

Прокуратура считает, что блогер незаконно легализовала полученные 43 млн рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыканта и праздничное мероприятие в августе 2021 года. В рамках дела арестованы 50 ее банковских счетов, коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова в августе рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с предпринимательницей, наложен арест на общую сумму 64 млрд рублей. Сальникова сообщала, что ее клиентка вернула уже около 30 млн неуплаченных налогов.

Сколько налогов не заплатила Лерчек

В марте 2023 года силовики пришли с обысками в особняк блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супруга. В конце сентября ФНС обязала звезду выплатить 124 млн рублей. Назначенная судом сумма штрафа составила 40% от общей задолженности пары. Перед этим, в мае, Чекалины уже выплатили 311 млн рублей в рамках уголовного дела.

26 октября стало известно, что оперативная разработка Лерчек и ее супруга началась еще в апреле 2022 года. По информации канала, тогда муж блогера перевел за границу $1 млн, которых у них не могло быть по документам.

Что известно о налоговых долгах Оксаны Самойловой

2 мая появилась информация, что ФНС приостановила операции по счетам двух компаний, принадлежащих 35-летней жене Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) Оксане Самойловой. Речь шла о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», которые платят налоги по упрощенной схеме налогообложения. СМИ сообщали, что звезда не предоставила налоговую декларацию.

Согласно информации Telegram-канала «Звездач», блогер за 2022 год заработала 921 млн рублей на продаже косметики своего бренда «Sammy Beauty».

«Это все фейки, ничего не было», — заявила в конце мая Самойлова.

Какие долги перед налоговой у Александры Митрошиной

В апреле 2022 года в отношении ИП Александры Митрошиной, которая известна как автор блога о фитнесе, началась налоговая проверка. В марте 2023 было в отношении звезды возбудили уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей.

В начале мая предпринимательница погасила задолженность перед ФНС. При этом, по ее словам, она отдала государству 111 млн рублей, но еще девять миллионов планирует оспорить.

Должна ли что-то налоговой Инстасамка

3 мая SHOT сообщил, что российская блогерша и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) должна налоговой 689 тысяч рублей, из-за чего ФНС приостановила операции по счетам звезды. В отношении селебрити, по информации журналистов, была начата проверка, однако уже 24 мая Инстасамка погасила задолженность.

Почему налоговая интересовалась бизнесом Ивлеевой

В мае проверку проводили в отношении рекламного агентства ведущей Анастасии Ивлеевой. Также ФНС заинтересовали еще 20 различных ИП и ООО, с которыми звезда могла сотрудничать.

Письмо с требованием о предоставлении отчетности пришло на почту компании «Ивлеева продакшн» 12 мая, о чем сообщал Mash. МВД попросила предоставить договора, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 год.