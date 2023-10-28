Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Заразилова

Ушла из жизни советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР Нина Заразилова.

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Нина Михайловна скончалась 26 октября. Об этом сообщили в Пермском академическом драмтеатре, сцене которого Заразилова отдала полвека жизни.

Нина Заразилова (Вознесенская) родилась 3 марта 1942 года. С юных лет мечтала служить театру и осознанно шла к профессии актрисы, решив постигать азы мастерства в Свердловском театральном училище. После его окончания в 1965 году Заразилова была принята на службу в Пермский драматический театр, где сыграла более семидесяти ролей.

Среди них - Фея в "Золушке", Людмила в "Вассе Железновой", Шарлотта Ивановна из "Вишневого сада" и Глафира из постановки "Волки и овцы", Полина в "Доходном месте", Малыш в "Малыше и Карлсоне" и мисс Хиггинс в "Пигмалионе".