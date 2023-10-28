Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

Двойное подтверждении при входе в аккаунт на «Госуслугах» стало обязательным для всех пользователей с 28 октября. Об этом заявили в Минцифры.

«Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября. Двухфакторная аутентификация на Госуслугах необходима для повышения», — заявили в ведомстве.

С 28 октября пользователи могут войти в аккаунт старым способом и установить второй фактор. В качестве него предлагается вход по биометрии, код из СМС или из специального предложения.