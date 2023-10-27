Жители Ялты объяснили, почему не слышали звуки стрельбы по Цареву

Жители Ялты рассказали RT, что звуки, когда политика Олега Царёва ранили из огнестрельного оружия, не были слышны из-за грозы и сильного ливня.

Собеседники, проживающие в 300 м от виллы бывшего нардепа, рассказали, что попасть на территорию санатория с коттеджем Царёва было несложно, несмотря на пропускную систему.

При этом отмечается, что дом политика огорожен невысоким забором, «перемахнуть который для спортивного человека не проблема».

По периметру территории санатория есть три КПП.