Россиянина оштрафуют за объявления о пропаже кота

На Амуре мужчину, который расклеивал объявления о пропаже кота, оштрафуют. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Благовещенске. Мужчина, расклеивавший объявления о пропаже своего кота на остановке, попал на камеры видеонаблюдения. На листовках он указал свой номер телефона и городские власти быстро вычислили россиянина.

"Случай уже в работе у административной комиссии", — сказано в сообщении администрации, передает "Подъем".