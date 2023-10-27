Россиянина оштрафуют за объявления о пропаже кота

Амурца оштрафуют за объявления о пропаже кота
На Амуре мужчину, который расклеивал объявления о пропаже кота, оштрафуют. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Благовещенске. Мужчина, расклеивавший объявления о пропаже своего кота на остановке, попал на камеры видеонаблюдения. На листовках он указал свой номер телефона и городские власти быстро вычислили россиянина.
"Случай уже в работе у административной комиссии", — сказано в сообщении администрации, передает "Подъем".
Штраф за объявление составляет от 1 до 5 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал. После произошедшего городские власти призвали жителей сообщать о подобных инцидентах через специальный чат-бот.
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