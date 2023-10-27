Посол США признала, что РФ обеспечила регулярный доступ к заключенным

Процесс получения консульского доступа к задержанным гражданам США в России удалось наладить. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского посла в Москве Линн Трейси.

© Москва 24

"Я бы сказала, что мы установили достаточно регулярный ритм – примерно раз в месяц", – поделилась она.

Кроме того, по ее словам, налажена система подтверждения доступа и уведомления. Регулярный консульский доступ удается получать как минимум к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, подчеркнула Трейси.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.