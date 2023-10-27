В России определили условия получения серебряной медали выпускникам

"Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - говорится в документе.