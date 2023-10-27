Главу Росморречфлота госпитализировали с сердечным приступом

Глава Росморречфлота Захарий Джиоев госпитализирован с сердечным приступом, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 46-летнему Джиоеву при обследовании диагностировали полиорганную недостаточность и сердечную тахикардию и внутрибрюшное кровотечение.

К настоящему моменту Захарий находится в реанимации под присмотром врачей, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Росморречфлот отвечает за навигацию судов в акваториях портов, по внутренним водным путям и на трассах Северного морского пути. В 2023 году это предприятие обеспечивало работу Керченской переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край.