Метеоролог объяснил учащение ледяных дождей в России

«Это фактически проявление глобального потепления, чаще тёплый воздух стал проникать, несущий много водяного пара. Раньше такого не было, и такого типа дожди были типичны для юга — в Крыму, в Курске они происходили», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».