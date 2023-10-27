Проект об ограничении использования телефонов в школах внесли в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе в пятницу, 27 октября.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива была предложена в целях создания благоприятных условий для работы педагогов. Исключение же составят те случаи, когда воспользоваться телефоном необходимо для обращения к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью учеников, говорится в документе.

В Минцифры планируют в 2024 году вернуться к реализации проекта по подключению к сетям Wi-Fi школьных классов. Технические условия в классах российских школ необходимы, чтобы дети могли получать интересный образовательный контент и заинтересоваться учебой, а не только соцсетями и играми на смартфоне.