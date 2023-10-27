Владелец эзотерической сети объяснила популярность Хэллоуина в России
Россияне, боящиеся мистики в повседневной жизни, позволяют себе в Хэллоуин прикоснуться к неведомым силам, поэтому праздник и прижился в нашей стране, заявила в беседе с НСН владелец магазинов эзотерики Алена Полынь. По ее словам, люди, серьезно практикующие магию, Хэллоуин не отмечают.
Хэллоуин в России — это праздник шоу, вечеринок, тусовок для молодежи, для взрослых, которые еще не повзрослели. Для них это прикосновение к мистицизму, чего они себе не позволяют в обычной жизни. Люди, которые занимаются магией, Хэллоуин не отмечают, — пояснила Полынь.
Она также подчеркнула, что день 31 октября, когда отмечают Хэллоуин, очень непростой в энергетическом плане. Как заявила предприниматель, в человеке сочетаются светлые и темные начала, и ему иногда хочется «прикоснуться к темным силам», поэтому религиозные люди отрицают этот праздник.
Хэллоуин, или канун дня Всех святых, отмечающийся 31 октября в западных странах, является предметом дискуссий о том, уместен ли он в России. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил объявить праздник неприличным и отмечать его стрельбой по тыквам, изображающим головы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.