Владелец эзотерической сети объяснила популярность Хэллоуина в России

Россияне, боящиеся мистики в повседневной жизни, позволяют себе в Хэллоуин прикоснуться к неведомым силам, поэтому праздник и прижился в нашей стране, заявила в беседе с НСН владелец магазинов эзотерики Алена Полынь. По ее словам, люди, серьезно практикующие магию, Хэллоуин не отмечают.

Хэллоуин в России — это праздник шоу, вечеринок, тусовок для молодежи, для взрослых, которые еще не повзрослели. Для них это прикосновение к мистицизму, чего они себе не позволяют в обычной жизни. Люди, которые занимаются магией, Хэллоуин не отмечают, — пояснила Полынь.

Она также подчеркнула, что день 31 октября, когда отмечают Хэллоуин, очень непростой в энергетическом плане. Как заявила предприниматель, в человеке сочетаются светлые и темные начала, и ему иногда хочется «прикоснуться к темным силам», поэтому религиозные люди отрицают этот праздник.