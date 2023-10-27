Умер диджей Goa Gil, отыгравший 37 часов подряд

26 октября скончался Goa Gil, одна из самых больших легенд диджеинга. Gil, настоящее имя которого Гилберт Леви, играл сай-, дарк-, гоа-транс и энто-тех, встав у истоков транс-культуры. Плюс он занимался йогой и разного рода духовными практиками. Что настойчиво пропагандировал.

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Goa Gil, он же - Махант Манагалананд Пури, умер чуть более чем через две недели после своего 72-летия.

Леви, родившийся в 1951 году в Сан-Франциско, выступал в России (впервые - в 2004-м) и был известен своими особо затяжными сетами: личный рекорд диджея - 37 часов.

Плюс у музыканта был семейный подряд с супругой, Ариане Макавой - The Nommos. Артисты познакомились на Гоа в 1985-м и сразу же стали работать вместе.

О кончине сообщается на его официальном сайте. Вскоре после своего дня рождения - десять дней назад - больной раком диджей был вновь помещен в госпиталь, где проходил химиотерапию.