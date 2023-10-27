В зоопарк Екатеринбурга поселили тропических обезьянок

В зоопарке Екатеринбурга поселились тропические обезьянки саймири. Об этом сообщает издание Global City.

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В группе несколько животных, руководит ею самец Марс. Также в нее входят маленький Платон, за которым ухаживает его мать Афина. Остальные — самки Ада, Зара и Ханна – прекрасно дополняют их семейную идиллию.

Сейчас саймири обживаются в вольере и привыкают к своему новому дому. Они будут питаться фруктами, овощами, зеленью, яйцами, курицей и мясом, а также получат мучного червя, саранчу и других насекомых. На десерт им полагается камедь и цветочная пыльца. Такой рацион наиболее приближен к естественному питанию, однако в дикой природе саймири охотятся еще и на птиц.