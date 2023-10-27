Умер ведущий эпидемиолог Китая У Цзунью
Ведущий китайский специалист в области эпидемиологии, бывший глава подразделения по борьбе со СПИДом Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью умер в пятницу в Пекине на 61-м году жизни. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, У Цзунью умер в 12:56 по пекинскому времени (07:56 мск) из-за болезни.
За свою жизнь китайский эпидемиолог удостоился множества государственных наград. Его авторству принадлежит порядка 450 работ, опубликованных в научных изданиях КНР и других стран, в том числе в британском медицинском журнале The Lancet. У Цзунью был членом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 14-го созыва.