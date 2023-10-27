Умер ведущий эпидемиолог Китая

Ведущий китайский специалист в области эпидемиологии, бывший глава подразделения по борьбе со СПИДом Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью умер в пятницу в Пекине на 61-м году жизни. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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По его сведениям, У Цзунью умер в 12:56 по пекинскому времени (07:56 мск) из-за болезни.