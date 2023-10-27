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В Пермском крае учительница ударила ученика на уроке

В Пермском крае учительница ударила мальчика из-за ошибки по математике. Проводится проверка.

В Пермском крае учительница ударила ученика на уроке
© РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства образования.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл на уроке в школе села Шерья Нытвенского района.

«По данному факту проводится проверка. Будет работать конфликтная комиссия и школьная служба примирения. По окончанию всех действий будет принято соответствующее решение», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.