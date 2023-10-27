В Пермском крае учительница ударила ученика на уроке
В Пермском крае учительница ударила мальчика из-за ошибки по математике. Проводится проверка.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства образования.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл на уроке в школе села Шерья Нытвенского района.
«По данному факту проводится проверка. Будет работать конфликтная комиссия и школьная служба примирения. По окончанию всех действий будет принято соответствующее решение», — рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии выяснит обстоятельства избиения школьницы на уроке.