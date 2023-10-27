Врач объяснил признание коронавируса сезонной инфекцией

Есть определенная сезонность - это весна и осень. Летом люди традиционно разъезжаются по отпускам, а осенью опять собираются. Весной же мы страдаем от гиповитаминоза - после зимы снижается иммунитет и так далее. И в эти периоды отмечается наибольшее количество больных, страдающих вирусными заболеваниями, в том числе и коронавирусной инфекцией. Общая характеристика заболеваемости показала, что есть определенные периоды, которые совпадают с обычными вирусными инфекциями (весна и осень), поэтому коронавирус исключили из числа круглогодичных инфекций. Это говорит о том, что коронавирус - прогнозируемое заболевание, которое мы ожидаем, и его сегодняшнее проявление не вносит такой существенный вклад в смертность, как это было раньше. Теперь коронавирус проявляется более мягко и типично, как и другие сезонные вирусные заболевания.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук