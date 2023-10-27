Врач объяснил признание коронавируса сезонной инфекцией
Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером объяснил признание коронавируса в России сезонной инфекцией. По словам специалиста, это говорит о наличии периодов ухудшения и улучшения эпидемиологической обстановки, связанной с заболеванием.
Есть определенная сезонность - это весна и осень. Летом люди традиционно разъезжаются по отпускам, а осенью опять собираются. Весной же мы страдаем от гиповитаминоза - после зимы снижается иммунитет и так далее. И в эти периоды отмечается наибольшее количество больных, страдающих вирусными заболеваниями, в том числе и коронавирусной инфекцией. Общая характеристика заболеваемости показала, что есть определенные периоды, которые совпадают с обычными вирусными инфекциями (весна и осень), поэтому коронавирус исключили из числа круглогодичных инфекций. Это говорит о том, что коронавирус - прогнозируемое заболевание, которое мы ожидаем, и его сегодняшнее проявление не вносит такой существенный вклад в смертность, как это было раньше. Теперь коронавирус проявляется более мягко и типично, как и другие сезонные вирусные заболевания.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
По сравнению с началом пандемии ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, что говорит о наличии хорошего популяционного иммунитета у населения, отметил медик.
"Лечение коронавируса тоже стало проще. Если раньше во многих случаях требовалась госпитализация пациентов с COVID-19, то теперь в этом зачастую нет необходимости. Болезнь переносится намного мягче, чем раньше", — сказал врач.
Вместе с тем Кондрахин напомнил о заявлении главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что российская вакцина "Спутник V" больше не защищает от заболевания коронавирусом из-за распространения новых штаммов.
"К новым штаммам нужно сделать новое вещество, и сейчас стоит вопрос о новых формулах вакцин, они будут модифицированы.<...> Вирус мутирует очень быстро, и новые формулы вакцин позволят защитить людей от новых штаммов", — подчеркнул терапевт.
Ранее Минздрав признал коронавирус сезонной инфекцией и обновил рекомендации по его лечению.