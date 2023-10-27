В Крыму зафиксирована масштабная кибератака на провайдеров

Крымские провайдеры интернет-связи подверглись масштабной кибератаке, заявил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. Он предупредил, что в связи с атакой некоторые сервисы могут быть недоступны. В настоящее время специалисты занимаются отражением кибератаки и восстановлением стабильной связи.

Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов, — говорится в сообщении Крючкова.

Ранее хакерской атаке подверглись базы данных пассажиров российских авиационных компаний. Предполагается, что злоумышленники работали с территории Украины. Во взломанных базах данных содержатся свыше 664 млн записей с личной информацией пассажиров, номерами рейсов, авиамаршрутами, тарифами и другой информацией. Сами хакеры подчеркивают, что они не намерены выкладывать полученные данные в открытый доступ.