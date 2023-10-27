В ночь на 27 октября в Москве выпал первый настоящий снег. По подсчетам метеорологов, высота снежного покрова в разных районах столицы составила от 2 до 6 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снегопад обычно приходит только в ноябре, сообщает ТАСС.