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Первый снег 2023 в Москве: фото

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Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
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Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве 
© РИА Новости
Прохожие во время снегопада на одной из улиц Москвы
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Прохожие во время снегопада на одной из улиц Москвы 
© РИА Новости
Девушка выгуливает собаку в заснеженном сквере в Москве
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Девушка выгуливает собаку в заснеженном сквере в Москве 
© РИА Новости
Мужчина расчищает автомобиль от снега в одном из дворов Москвы
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Мужчина расчищает автомобиль от снега в одном из дворов Москвы 
© РИА Новости

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Прохожие во время снегопада на одной из улиц Москвы
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Прохожие во время снегопада на одной из улиц Москвы 
© РИА Новости
Дворник чистит дорогу во время снегопада в Москве
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Дворник чистит дорогу во время снегопада в Москве 
© РИА Новости
Военнослужащий роты Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены во время снегопада
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Военнослужащий роты Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены во время снегопада 
© РИА Новости
Роза после снегопада в Москве
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Роза после снегопада в Москве 
© ТАСС
Вид на город во время снегопада
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Вид на город во время снегопада 
© ТАСС

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Мальчики играют в снежки в парке "Зарядье" в Москве
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Мальчики играют в снежки в парке "Зарядье" в Москве 
© РИА Новости

    В ночь на 27 октября в Москве выпал первый настоящий снег. По подсчетам метеорологов, высота снежного покрова в разных районах столицы составила от 2 до 6 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снегопад обычно приходит только в ноябре, сообщает ТАСС.

    Снег в Москве пролежит недолго. Уже на следующей неделе в столичный регион придет потепление. Как обещают синоптики, волна тепла из Африки прогреет воздух до +10 градусов Цельсия.

    Ну а пока наслаждаемся морозными кадрами из Москвы – в галерее «Рамблера».

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