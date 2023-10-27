Первый снег 2023 в Москве: фото
В ночь на 27 октября в Москве выпал первый настоящий снег. По подсчетам метеорологов, высота снежного покрова в разных районах столицы составила от 2 до 6 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снегопад обычно приходит только в ноябре, сообщает ТАСС.
Снег в Москве пролежит недолго. Уже на следующей неделе в столичный регион придет потепление. Как обещают синоптики, волна тепла из Африки прогреет воздух до +10 градусов Цельсия.
Ну а пока наслаждаемся морозными кадрами из Москвы – в галерее «Рамблера».
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