Казань вошла в десятку городов России, где ярко справляют Хеллоуин

Масштабно отмечает Хеллоуин каждый одиннадцатый житель столицы Татарстана. Такое исследование провел сервис Mamba.

Наибольшей популярностью Хеллоуин пользуется в Москве (6,8 балла) и Санкт-Петербурге (6,7 балла). Столица Татарстана занимает девятую строчку рейтинга (5,3 балла).

31 октября мужчины в Казани предпочитают посещать костюмированные вечеринки (42%) и тематические свидания (27%). Каждый пятый запасается сладостями и смотрит фильмы ужасов. Декорируют жилье 11% казанцев. Женщин тоже привлекают тематические вечеринки (41%) и украшение дома (28%). Каждая четвертая выбирает просмотр триллеров, а еще у 6% популярны фотосессии.

С наибольшим интересом к Хеллоуину относятся зумеры, у которых праздник ассоциируется с костюмами и времяпровождением с друзьями. Для бумеров этот день не имеет особого значения. Интересно, что женщинам праздник нравится больше, чем мужчинам (51% против 45% соответственно).