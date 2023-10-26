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Иностранцам разрешили самостоятельно уведомлять МВД о прибытии в РФ

Правительство России разрешило иностранцам самостоятельно уведомлять органы внутренних дел страны о своём прибытии. Об этом сообщает ТАСС.

В России изменились правила миграционного учета иностранцев
© РИА Новости

Соответствующие изменения уже были внесены в правила миграционного учёта для иностранцев и лиц без гражданства. Согласно новым правилам, прибывающие в Россию иностранцы могут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о своём прибытии — ранее за это отвечала принимающая сторона.

Отмечается, что для передачи такого уведомления необходимо лично обратиться в территориальный орган МВД, либо воспользоваться порталом «Госуслуги». В последнем случае иностранцу и владельцу жилья в России, в котором иностранец будет жить, необходимо будет завести личные кабинеты на «Госуслугах».

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