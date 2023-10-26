Фридман проиграл дело против британских властей о запрете оплаты содержания дома

Российский бизнесмен Михаил Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело против британских властей о запрете на оплату услуг по содержанию его особняка Athlone House. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 26 октября, решении суда.

— Иск был отклонен, — сказано в постановлении.

В решении суда также отмечается, что несмотря на желание вернуться в Британию, Фридман не сможет этого сделать из-за наложенных на него санкций.

Однако в прошлом месяце Фридман говорил, что потерял ощущение спокойствия и стабильности, которое испытывал в Великобритании. Это случилось после обыска, проведенного в его лондонском доме Национальным агентством по борьбе с преступностью. В начале октябре миллиардер покинул королевство и переехал в Израиль. В настоящее время он находится в Москве.

Возвращение бизнесмена на родину также прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, существует принципиальная разница в том, чтобы нарушать закон и нарушать морально-этические нормы.