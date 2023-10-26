Назван возможный возбудитель неизвестной болезни в Красноярском крае

Врачи заподозрили иерсиниоз у 33 заболевших с неопределенным диагнозом в Красноярском крае, по данным источника РЕН ТВ. Среди инфицированных в том числе 30 детей. Вспышку зафиксировали в селе Ессей.

© News.ru

По данным телеканала, у заболевших взяли пробы на анализы. Медики подозревают у них иерсиниоз — острое инфекционное заболевание, встречающееся у людей и животных. Возбудителем являются бактерии рода иерсиния (Yersinia). При инфекции поражается ЖКТ, развивается общая интоксикация организма, также возможны полиорганные поражения. По данным СМИ, основным симптомом у заболевших под Красноярском стала красноватая сыпь.

Источником этой инфекции являются мелкие грызуны, коровы и мелкий рогатый скот. Иерсиниоз в основном передается через еду. Микробы жизнеспособны при температуре от +4 до 8 градусов и могут размножаться на продуктах.

Инфекции чаще всего подвержены дети в возрасте от года до трех лет. Инкубационный период составляет от одного до шести дней. Признаками иерсиниоза являются озноб, головная боль, слабость в мышцах, боль в суставах, недомогание, першение в горле, снижение аппетита. Температура тела может подниматься до 38-40 градусов, возможна бессонница.

Ранее в краевом Минздраве сообщили, что тяжелых случаев течения болезни нет, госпитализация никому не потребовалась. В легких формах иерсиниоз можно лечить на дому, обычно больному прописывают антибиотики.