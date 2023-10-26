Семь неизвестных вирусов обнаружили в Китае. Ждать ли миру новую пандемию

Семь неизвестных науке вирусов обнаружили в Китае. Ждать ли миру новую пандемию
Китайские ученые обнаружили семь неизвестных науке вирусов на острове Хайнань. Теперь они планируют провести ряд экспериментов, чтобы выявить уровень их опасности. «Вечерняя Москва» узнала у иммунолога Владимира Болибока, могут ли эти вирусы привести к новой пандемии.
По его словам, ученые из Китая проводили исследование с мая 2017 года по июнь 2021 года.
— Китайские ученые собрали 682 образца мазков у 341 грызуна из разных мест в девяти округах и городах провинции Хайнань. Они изучали грызунов и летучих мышей и выявили у них огромное количество вирусов. Ученые распределили их по девяти известным группам и нашли еще семь неизвестных видов. Их не удалось никуда квалифицировать, — рассказал Болибок.
Ученые выбрали именную эту местность для исследования, потому что остров является замкнутой экосистемой для грызунов, а мыши и крысы являются переносчиками большого количества заболеваний, которые могут вызвать эпидемии среди людей, уточнил специалист.
— Китайские ученые начали проводить эту великолепную и колоссальную работу по изучению данных вирусов, потому что более 60 процентов эпидемий новых инфекционных заболеваний имеют животное происхождение. Вирус долгое время циркулирует в природе среди животных, потом переходит на человека, и начинается эпидемический процесс распространения среди людей, — объяснил Болибок.
Крысы — это наиболее близкие по обмену веществ к человеку млекопитающие, отметил иммунолог.
— Они очень тесно живут рядом с людьми, и мы постоянно с ними контактируем. Самое интересное, что ученые выделяли вирусы из глотки и прямой кишки. Из этого следует, что фекалии грызунов содержат огромное количество разнообразных вирусов. Загрязнение этими отходами жизнедеятельности окружающей среды может привести к тому, что люди заразятся неизвестными вирусами от мышей и крыс. Вполне возможно, что мы заразились коронавирусом из-за подобного контакта, — предположил собеседник «ВМ».
Эксперт подчеркнул, что очень важно изучать, какие вирусы появляются в природных очагах, и выявлять среди животных их потенциальных переносчиков.
— Исследование и эксперименты над новыми вирусами помогут расширить знания об их патогенности и предотвратить пандемию среди людей, — заключил Болибок.