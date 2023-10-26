Семь неизвестных вирусов обнаружили в Китае. Ждать ли миру новую пандемию

— Они очень тесно живут рядом с людьми, и мы постоянно с ними контактируем. Самое интересное, что ученые выделяли вирусы из глотки и прямой кишки. Из этого следует, что фекалии грызунов содержат огромное количество разнообразных вирусов. Загрязнение этими отходами жизнедеятельности окружающей среды может привести к тому, что люди заразятся неизвестными вирусами от мышей и крыс. Вполне возможно, что мы заразились коронавирусом из-за подобного контакта, — предположил собеседник «ВМ».