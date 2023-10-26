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Артемий Лебедев назвал преимущество России перед Европой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России медицина более доступна для обычных граждан, чем в странах Европы. Об этом преимуществе он рассказал в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Артемий Лебедев назвал преимущество России перед Европой
© РИА Новости

Лебедев отметил, что в России все желающие могут своевременно получить платную или бесплатную медицинскую помощь.

«Сравните с какой-нибудь Европой, где для того, чтобы записаться к гинекологу, нужно ждать три месяца. У нас ты можешь в течение дня пять гинекологов обойти», — высказался блогер.

Однако, по мнению Лебедева, несмотря на доступную медицину, некоторые «крайне безалаберно» относятся к своему здоровью. К примеру, он заявил, что многие россияне не проходят диспансеризацию, хотя сделать это можно бесплатно.

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Ранее дизайнер назвал преимущество России перед другими странами. Он выразил уверенность, что «мало где в мире» можно найти такой же недорогой и быстрый интернет, как российский.

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