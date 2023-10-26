Артемий Лебедев назвал преимущество России перед Европой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России медицина более доступна для обычных граждан, чем в странах Европы. Об этом преимуществе он рассказал в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что в России все желающие могут своевременно получить платную или бесплатную медицинскую помощь.

«Сравните с какой-нибудь Европой, где для того, чтобы записаться к гинекологу, нужно ждать три месяца. У нас ты можешь в течение дня пять гинекологов обойти», — высказался блогер.

Однако, по мнению Лебедева, несмотря на доступную медицину, некоторые «крайне безалаберно» относятся к своему здоровью. К примеру, он заявил, что многие россияне не проходят диспансеризацию, хотя сделать это можно бесплатно.