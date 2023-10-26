Россиянам могут разрешить жениться в МФЦ

Согласно проекту, поправки предлагается добавить в Семейный кодекс. Если нововведение согласуют, то лица, желающие заключить брак, смогут официально зарегистрировать отношения в центрах предоставления госуслуг, но без праздничной церемонии. Уточняется, что оформить развод смогут супруги, у которых нет несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основе решения суда.