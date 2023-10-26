Число бюджетных мест в российских вузах увеличат в следующем году

«Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в российских вузах составит 591 тыс. 967. Это на 1 тыс. 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке», – сказал Чернышенко.