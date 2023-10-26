ФСБ проверит высказывания актрисы Трояновой о россиянах

ФСБ и Росфинмониторинг начали проверку в отношении актрисы Яны Трояновой после ее слов о том, что России похожа на «изнасилованную бабу». Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ обратился в ФСБ с просьбой проверить актрису после ее враждебных высказываний.

В самое ближайшее время актрису ждут серьезные проверки и вполне вероятно возбуждение уголовного дела. Отметим, что Троянова дала интервью одному из украинских СМИ и заявила, что люди в РФ все повально алкоголики, всегда находятся в подчинённом положении, а мужчина в России — пьяница, который жмёт руку насильникам.