Музеи Крыма отреагировали на известие о попытке продажи скифского золота

В пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника заявили, что не располагают сведениями о том, являются ли конфискованные накануне полицией Испании у группы лиц ценности «скифским золотом».

Скифское золото было вывезено из крымских музеев на выставку в Бонн, а затем в Амстердам в 2013—2014 годах и всё ещё находится в Амстердаме по решению Верховного суда Нидерландов, рассказали НСН.

Накануне полицейские Испании изъяли золотые украшения эпохи скифов, предположительно украденные из музейной коллекции. Пресса оценивает их стоимость в €60 млн.

Злоумышленники попытались нелегально продать их на испанской территории. Правоохранители взяли под стражу двух испанцев и трёх украинцев.

Также в пресс-службе выразили несогласие с решением Верховного суда Нидерландов и заявили, что «музеи не теряют надежды на восстановление справедливости и не перестанут бороться за наследие Крымского полуострова всеми доступными законными способами».

9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.