МФЦ захотели наделить полномочиями на заключение и расторжение брака

Минюст предложил дать МФЦ полномочия по регистрации и расторжению брака. Ведомство разработало поправки к Семейному кодексу.

Документ расширяет перечень актов гражданского состояния, государственная регистрация которых может производиться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Так, заключить брак в МФЦ станет возможно, если заявители являются гражданами России и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак был расторгнут в РФ.

Развестись тоже можно будет через МФЦ в случае согласия обоих супругов. Сейчас этот вопрос регулируется на региональном уровне, где-то это можно сделать, в каких-то субъектах нет.