Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка удивили необычным трюком

Волки Мрак и Сумрак, проживающие в Ленинградском зоопарке, удивили необычным трюком. Сотрудникам удалось заснять, как животные вместе выполняют сальто, пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

На кадрах видно, как два волка Мрак и Сумрак одновременно подпрыгивают и делают сальто в воздухе. У них получается выполнять трюк синхронно и очень быстро. В пресс-службе зоопарка также предложили пользователям придумать забавную подпись к опубликованному видео с животными.

До этого в Нью-Йорке самка морского льва по кличке Салли воспользовалась наводнением и ненадолго сбежала из своего вольера. Она выплыла на свободу, когда территорию зоопарка затопило из-за ливней. Нагулявшись по затопленному парку, любопытное млекопитающее вернулось к двум другим морским львам, живущим с самкой в вольере.