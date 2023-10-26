Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 27 и 28 октября. О надвигающейся на полуостров опасности россиян предупредили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

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На сайте ведомства говорится, что ночью и утром 27 октября в регионе ожидаются дожди, а в южных, центральных и восточных районах — очень сильные грозы. Более того, 27 и 28 октября ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения.

Помимо этого, возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, а также обрывы линий электропередачи.

Спасатели рекомендовали жителям республики соблюдать меры безопасности и быть внимательными к окружающим, особенно к детям и пожилым людям.