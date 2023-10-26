Новый закон о гражданстве поможет вернуть соотечественников в Россию

В России 26 октября вступает в силу новый Федеральный закон о гражданстве. Во многом его появление было продиктовано изменениями Конституции и международной обстановки. Эксперты считают, что новые правила увеличат приток желающих стать россиянами. Особенно это касается соотечественников, для которых введен упрощенный порядок получения паспорта РФ.

В России детям безопаснее

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Депутаты трудились над новым законом год и четыре месяца. Он был принят Госдумой 28 апреля текущего года, а вступает в силу 26 октября. Документ упростит получение российского паспорта для более чем 20 категорий лиц. По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, закон разрабатывался с учетом предложений и замечаний, высказанных участниками всемирных конгрессов соотечественников, которые проходят ежегодно.

«Этот закон решает те вопросы, которые задавали на этих конгрессах, в том числе и президенту. Он направлен на то, чтобы внуки, правнуки эмигрантов первой, второй и последующих волн, желающие сегодня вернуться в Россию, могли это сделать по той причине, что они видят свою жизнь в России безопаснее, чем в стране, где они родились. Это касается и дискриминации семейных ценностей, и вопросов, связанных с воспитанием детей. Они боятся за своих детей, поэтому хотят вернуться, как они говорят, на историческую родину. Поэтому мы как раз в этом направлении и рассматривали закон, и он решает не все, но максимальное количество проблем, которые ранее возникали у наших соотечественников», — прокомментировал Виктор Водолацкий.

По его мнению, упрощенный порядок получения гражданства для соотечественников скажется на увеличении притока желающих вернуться в страну. «Поэтому будет прирост, и ощутимый», — считает первый зампред думского комитета.

Он рассказал, что уже сейчас более 400 семей из Германии планируют переехать в Россию. Они проживают в земле Северный Рейн-Вестфалия и хотят также компактно поселиться на территории Российской Федерации — там, где когда-то жили их предки.

Репатриантам — зеленый свет

Новый закон дает возможность целому ряду лиц подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. То есть практически без всяких условий. В первую очередь это распространяется на соотечественников, а также тех, кто:

родились или постоянно проживали на территории РСФСР и являлись гражданами бывшего СССР;

имели гражданство СССР и были зарегистрированы по месту жительства в РФ на 1 ноября 2002 года;

имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ;

имеют хотя бы одного родителя (усыновителя), являющегося российским гражданином и проживающего в РФ;

имеют сына или дочь, которые являются российскими гражданами и проживают в РФ;

состоят в браке с российским гражданином, проживающим в РФ, и имеют с ним общего ребенка, в том числе усыновленного;

с отличием очно окончили российский вуз, имеющий госаккредитацию;

получили в России профессиональное образование по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и др. или по программам подготовки научных кадров в аспирантуре и проработали в РФ по специальности не менее одного года;

являются ветеранами боевых действий, о приеме которых в гражданство РФ ходатайствуют федеральные или региональные органы власти;

являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

Кроме того, Президенту РФ предоставлено право давать гражданство в исключительном порядке тем, кто имеет особые заслуги перед Россией или представляет интерес для нашей страны.

Стоп-лист для мигрантов

В то же время не всех претендентов на российскую прописку страна готова встретить с распростертыми объятиями.

«В отношении мигрантов закон ужесточается, учитывая неприятные последствия, которые, как снежный ком, нарастают сегодня в ряде городов России. Соответствующие службы не контролировали этот процесс, он был пущен на самотек. Главное — закрыть те дырки, которые были в нашем народнохозяйственном комплексе, мигрантами, не заботясь о последствиях. А они вызывают озабоченность», — сказал Водолацкий.

Теперь среди обязательных требований для мигрантов — постоянное проживание в России на основании вида на жительство в течение 5 лет, знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ (за исключением лиц от 70 лет и старше или имеющих инвалидность I группы). При этом ликвидирован статус носителя русского языка.

Упрощенного порядка получения нашего паспорта лишились граждане Украины, Молдовы и Казахстана. Не выйдет, как раньше, стать гражданином, зарегистрировав брак с россиянином или россиянкой. Обязательное условие — наличие совместных детей. Эта мера является профилактикой фиктивных супружеских союзов.

Также отменяется возможность получить гражданство инвесторам и квалифицированным специалистам, так как таких на практике не оказалось.