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«Мисс Земля» умерла в 34 года

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    Модель и королева красоты из Колумбии Алехандра Вильяфанье скончалась в возрасте 34 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил отец девушки.

    В 2014 году Алехандра стала победительницей конкурса красоты «Мисс Земля Колумбия» и получила возможность представлять страну на международном уровне, где она добралась до полуфинала.

    После участия в одном из самых престижных соревнований планеты Вильяфанье занималась модельной карьерой и вела блоги в социальных сетях. За ее жизнью следили 250 тысяч поклонников. Также девушка снималась в сериалах и фильмах.

    Какой была одна из самых красивых девушек Колумбии – в галерее «Рамблера».

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