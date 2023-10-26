«Мисс Земля» умерла в 34 года

Модель и королева красоты из Колумбии Алехандра Вильяфанье скончалась в возрасте 34 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил отец девушки.

В 2014 году Алехандра стала победительницей конкурса красоты «Мисс Земля Колумбия» и получила возможность представлять страну на международном уровне, где она добралась до полуфинала.

После участия в одном из самых престижных соревнований планеты Вильяфанье занималась модельной карьерой и вела блоги в социальных сетях. За ее жизнью следили 250 тысяч поклонников. Также девушка снималась в сериалах и фильмах.