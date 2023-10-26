В России возобновили прием заявлений о репатриации в Израиль
Отдел репатриации посольства Израиля в Москве досрочно возобновил прием заявлений от россиян начиная с 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла страны в РФ Бена Цви.
Дипломат отметил, что процесс приостановили на несколько дней «просто по вопросам безопасности».
«Приостановили прием, чтобы не подвергать их какой-то неприятности со стороны, если будут какие-то демонстрации против посольства или что-то такое», — подчеркнул посол.
По словам Бена Цви, сегодня заявления уже принимаются, а перед зданием посольства «люди стоят в очереди». Новая приостановка выдачи виз репатриантов может случиться лишь при новых демонстрациях, которые могут поставить под угрозу безопасность граждан.
Напомним, что отдел репатриации приостановил прием заявлений 24 октября. Первоначально предполагалось, что он снова начнет свою работу 27 октября.