В России возобновили прием заявлений о репатриации в Израиль

Отдел репатриации посольства Израиля в Москве досрочно возобновил прием заявлений от россиян начиная с 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла страны в РФ Бена Цви.

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Дипломат отметил, что процесс приостановили на несколько дней «просто по вопросам безопасности».

«Приостановили прием, чтобы не подвергать их какой-то неприятности со стороны, если будут какие-то демонстрации против посольства или что-то такое», — подчеркнул посол.

По словам Бена Цви, сегодня заявления уже принимаются, а перед зданием посольства «люди стоят в очереди». Новая приостановка выдачи виз репатриантов может случиться лишь при новых демонстрациях, которые могут поставить под угрозу безопасность граждан.