В Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала по возрасту

Депутаты Госдумы России выступили с инициативой ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери или сделать акцент на предоставление выплаты на второго ребенка. Об этом пишут «Известия».

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, ряд парламентариев предлагает корректировать программу материнского капитала при ее продлении после 2026 года и ограничить возраст матери для рождения первенца 25-30 годами. С соответствующим запросом депутаты обратились в правительство РФ.

«В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8», — говорится в письме.

При этом в правительстве отметили, что подходы к предоставлению маткапитала будут комплексно проанализированы при продлении программы в 2026 году.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты усомнились в необходимости ужесточения условий получения выплат на детей, так как это негативно может сказаться на строительной отрасли. По данным Социального фонда России на 1 октября 2023 года, большинство заявлений на использование маткапитала с начала года приходится именно на улучшение жилищных условий — 710 тыс.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн. В проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусматривает около 1,6 триллиона рублей на выплату по стимулированию рождаемости.