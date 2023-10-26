В России зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

В Красноярском крае зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, пишет газета «Эвенкийская жизнь» во «ВКонтакте». В поселке Ессей зарегистрировано 38 таких случаев, большинство заболевших — дети, среди симптомов — покраснение кожи. В Ессей вылетели эпидемиолог, представитель Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Все заразившиеся сдали кровь в местном фельдшерско-акушерском пункте.

Вспышка неизвестной инфекции зафиксирована в Ессее. В настоящее время сообщают о 38 случаях. Большая часть заболевших — дети школьного возраста. Заболевание протекает в легкой форме. Основной симптом — красноватая сыпь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили «Известиям», что тяжелых случаев течения болезни нет, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили семь случаев заражения стригущим лишаем среди детей, обучающихся в школе № 1 Первоуральска. Специалисты отметили, что заболевшие школьники учатся в разных классах. В каждом из них был введен карантин с целью недопущения распространения заболевания.