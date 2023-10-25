«Мисс Россия-2022» выходит замуж за комика из США

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова объявила о том, что выходит замуж за комика из США Джексона Хинкла. Об этом сообщает StarHit.

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Линникова также показала видео, на котором можно увидеть подаренное Хинклом кольцо с бриллиантом.

«Мы помолвлены!» — рассказала девушка.

Поклонники «Мисс России» поздравили девушку с будущей свадьбой и принялись гадать, где состоится торжество. В данный момент пара проживает за границей — Линникова уехала из России после победы в конкурсе, где и познакомилась со своим будущем мужем. Однако возлюбленные часто приезжают на родину девушки.