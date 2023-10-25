Эксперт посоветовал пассажирам метро не отвлекаться на смартфон

Пассажирам метро следует не отвлекаться на гаджеты и следить за обстановкой вокруг. Такие советы дал эксперт по выживанию Михаил Макеев .

Он посоветовал пассажирам не заходить за ограничительные линии и вынимать один наушник, чтобы слышать объявления. Также не стоит использовать гаджеты на ходу, подчеркнул эксперт. При опасности возникновения давки Макеев посоветовал найти место, где пассажиров меньше. Он предупредил, что спешка ради пары минут может стоить жизни.